وزير خارجية البحرين: قطر فتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير

متابعات – فجر

قال وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الجمعة إن الدول المقاطعة للدوحة أوصدت أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر التي فتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير.

وأكد خالد آل خليفة في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الدول المقاطعة للدوحة لم ولن تسعى لأي تهديد عسكري، إلا أنها في الوقت ذاته لن تسمح لأي طرف كبر أو صغر شأنه بتهديد أمنها وشعوبها واستقرارها.

وأضاف خالد آل خليفة أن أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة، وأنه يعلم أن التصعيد العسكري لم يأتِ من الدول التي قاطعت قطر.

وتابع آل خليفة بالقول: “ما إن انتهى أمير الكويت من مؤتمره حتى رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب”.

وجدد آل خليفة التأكيد على أن مصر هي عمود الأمة وأنه لن يقبل أحد الإضرار بسلامتها، مشدداً على أن استهداف مصر وشعب مصر بدعم الإرهاب فيها هو أحد أهم أسباب اتفاقي الرياض والمقاطعة مع قطر.