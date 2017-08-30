منح 27 ضابطاً من منسوبي قطاع حرس الحدود وسام الملك فيصل من الدرجة الأولى والثانية والثالثة

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح وسام الملك فيصل لـ 27 ضابطاً من منسوبي قطاع حرس الحدود لمشاركتهم في عمليتي ( عاصفة الحزم , وإعادة الأمل ), حيث منح وسام الملك فيصل الدرجة الأولى لكل من : الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي, اللواء الركن بدر بن حمدي بريك الجابري.

ومنح وسام الملك فيصل من الدرجة الثانية لكل من : اللواء محيا بن عطا الله محيا العتيبي, اللواء حمد بن أحمد عوض العوفي, اللواء محمد بن عبدالله حمدان الشهري, اللواء سفر بن أحمد سفر الغامدي, اللواء بحري حمد بن معيض خليوي الجعيد, اللواء ركن معيض بن سعيد محمد الجبعان, اللواء سعيد بن عايض فهد القحطاني, العميد ركن عبدالله بن حمد صالح الذويخ, العميد بحري بشير بن مفلح حمدان البلوي, العميد علي بن محمد علي عسيري.

ومنح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لكل من : العميد عبدالله بن محمد محمد ال مضواح, العقيد صالح بن عبيد موسى العمري, العقيد صالح بن عبدالله صالح القحطاني, العقيد قاسم بن مهدي محمد منقري, العقيد ركن سالم بن زاهر علي الشهري, العقيد ناصر بن عبدالله يحيى ال بخيت, العقيد مسعود بن علي مسعود الشهراني, العقيد ماجد بن عبدالله علي بن عثيمين, العقيد ناصر بن عبدالله فجحان القحطاني, العقيد خميس بن محمد عيدان الزهراني, العقيد ركن مسفر بن عائض محمد القحطاني, المقدم مبارك بن مفلح حسن القحطاني, المقدم عبدالله بن سعيد علي الشهراني, المقدم بحري ركن حسن بن سليمان حمدان البلوي, المقدم عادل بن سعيد ضيف الله الزهراني.