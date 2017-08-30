المشرف العام على معسكرات الخدمة يطّلع على جهود الكشافة في منفذ حالة عمار

متابعات_فجر

زار المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة لخدمة الحجاج الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أمس, المعسكر الكشفي الذي تقيمه كشافة وزارة التعليم وتنظمه كشافة الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك بمنفذ حالة عمار لخدمة المغادرين من ضيوف الرحمن .

واطلع الفهد خلال الجولة التي صحبه فيها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير، ومدير مكتب الأشراف على أعمال الحج والعمرة بحالة عمار عبدالعزيز الشريف على مايقدمه المركز من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين أرض المملكة من خلال ذلك المنفذ .

ونوه الفهد في ختام الزيارة بجهود تعليم تبوك في ذلك المنفذ بتقديم صورة مشرفة تجسد التوجيهات السامية الكريمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ، ومشيداً بقطاعات الجمعية المختلفة ومنها وزارة التعليم بتضمين خططها وبرامجها مايخدم تلك التوجيهات ، وبالجهات الجهات الحكومية المتعاونة من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب ، ضمن منظومة الخدمات التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن وهنأ الفهد الجميع بنجاح موسم الحج .