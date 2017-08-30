تواصل توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة

واس_فجر

يتواصل توافد ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام للمدينة المنورة, بعد أن يسّر المولى جل وعلا أداءهم لنُسك الحج, وسط منظومة أعمال متتابعة من الرعاية الجليلة والعناية الفائقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – من خلال تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج, للتيسير على الحجاج وتوفير كل الخدمات اللازمة والعمل الدءوب على تنفيذ الخطط التشغيلية والتنسيق التام بين مختلف الجهات.

ووقفت وكالة الأنباء السعودية “واس” على الأعمال والجهود المبذولة من مختلف القطاعات بمركز الهجرة بالمدينة المنورة لاستقبال الحجاج, حيث تتوافد الحافلات التي تُقل ضيوف الرحمن على المركز كنقطة أولى تسبق دخول الحجاج لطيبة الطيبة.

وتابعت “واس” أعمال استقبال الحجاج والآلية المتبعة في ذلك, حيث تتوقف الحافلات لوقت قصير يتم خلاله تسجيل بيانات القادمين ومطابقتها, ومن ثم تحويل جوازات السفر الخاصة بهم للمكاتب الميدانية التابعة للمؤسسة الأهلية للأدلاء لحفظها من التلف أو الضياع, بمنظومة عمل تؤمن جوازات سفر الحجاج حتى وقت مغادرتهم للمملكة , إلى جانب تزويد الحاج ببطاقة تعريف مؤقتة توضح هويته والمكتب الميداني المسئول عن خدمته.

وعقب إنتهاء إجراءات التسجيل التي لا تتجاوز بضعة دقائق معدودة,يصطحب الحجاج بحافلاتهم مرشد يتولى مسؤولية إيصالهم لمقر سكنهم وفق عمل منسق ومستمر من مختلف الجهات ذات العلاقة.

ويتوفر بمركز الهجرة لاستقبال الحجاج, مركز صحي مجهز بالكامل لاستقبال الحالات الصحية وإجراء الكشف الطبي عليها, وتحويلها إن لزم الأمر للمستشفيات الصحية بالمنطقة, حيث واصل المركز تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة, للكشف على الحجاج وصرف الأدوية الطبية لهم, بالإضافة إلى منطقة خاصة بضيافة واستراحة الحجاج, يُقدم لهم فيها مشروبات باردة متنوعة ووجبات غذائية خفيفة.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن المؤسسة الأهلية للأدلاء, يتواجد بالمدينة المنورة أكثر من 150 ألف حاج حتى مساء أمس, فيما تتغير الأرقام الإحصائية بشكل مستمر مع أعداد القدوم والمغادرة.

و رصدت انتشار الفرق الأمنية والخدمية على طول الطرقات المؤدية للمسجد النبوي, لضمان الانسيابية المرورية, والحرص على وصول الحافلات لمقر سكن الحجاج بأقصر وقت ممكن, فيما تشهد المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي حركة كثيفة وتواجد مستمر من قبل الفرق الرقابية لمختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال وخدمة الحجاج, ولضمان توفير أفضل وأجود الخدمات لهم.