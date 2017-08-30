كازخستان تؤكد دعمها للحكومة اليمنية في مواجهة قوى الانقلاب واستعادة الدولة

متابعات_فجر

أكدت جمهورية كازخستان دعمها للحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة قوى الانقلاب ‏واستعادة مؤسسات الدولة ، من خلال دورها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي ‏وفاعليتها في المحافل الإقليمية والدولية الأخرى .

وأشار نائب وزير الخارجية الكازاخي عقل بيك كمال الدينوف خلال لقاء جمعه اليوم بمدينة الرياض وكيل وزارة الخارجية اليمني للشؤون السياسية منصور بجاش إلى استعداد بلاده لتقديم ‏مساعدات إنسانية لمواجهة الأزمة الإنسانية القائمة في اليمن وفقًا لقائمة الاحتياجات التي ‏تحددها الحكومة اليمنية .

من جهته ، أطلع المسوؤل اليمني، نائب وزير الخارجية الكازخستاني على جهود الحكومة ‏اليمنية لإحلال السلام ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏وجهود الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن .

وقال السفير بجاش – وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن جهود الحكومة قوبلت ‏بالتعطيل والمماطلة من قبل الانقلابين وهو ما أدى الى استمرار معاناة السكان .

واستعرض الجانبان، تطورات الأوضاع والمستجدات في اليمن والأزمة الإنسانية التي تعيشها ‏اليمن جراء انقلاب مليشيات الحوثي وصالح على الإجماع الوطني وتدمير ومؤسسات الدولة .