الأمن الباكستاني يعتقل اثنين من العناصر الإرهابية

متابعات_فجر

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية اثنين من قيادات منظمة “أنصار الشريعة” المتورطة في تحريض الشباب وطلبة الجامعات الباكستانية على التطرف وممارسة العنف والأعمال الإرهابية .

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أنه تم اعتقال البروفيسور محمد مشتاق من منطقة “بشين” بإقليم بلوشستان، خلال عملية نفذتها قوات الأمن بالتعاون مع أجهزة المخابرات، مشيرًا إلى المذكور يُدرس بجامعة كراتشي، وقد فر قبل أيام من كراتشي إلى إقليم بلوشستان .

وأضاف أن أجهزة الأمن اعتقلت كذلك شخص آخر يدعى “مفتي حبيب” من منطقة “بشين” بإقليم بلوشستان، مشيرًا إلى أن المذكور يُدير مدرسة دينية بمدنية حيدرآباد .

وبيّن أن المعتقلين يعدان من القيادات المؤسسة لمنظمة “أنصار الشريعة” التي تأسست مؤخرًا وتعمل على تحريض الشباب وتركز على استقطاب طلبة الدراسات العليا بالجامعات الباكستانية وخاصة في جامعة كراتشي، وتستخدم أساليب حديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة شبكة إرهابية تحرض الشباب على انتهاج العنف واغتيال الشخصيات السياسية والعلمية والعلماء .

كما كشف عن أن أجهزة الأمن توصلت إلى المذكورين من خلال التحقيق الجاري مع نشطاء المنظمة المذكورة الذين تم اعتقالهم قبل أيام من كراتشي .