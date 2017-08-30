فقدان شخص واثنان من أبنائه بمحافظة رماح…والبحث مازال مستمر

متابعات-فجر:

صرح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن عمليات الدفاع المدني بمحافظة رماح تلقت بلاغاً يفيد عن فقدان شخص يرافقه اثنان من أبنائه في منطقة روضة التنهات منذ يوم الخميس، وبحسب معلومات ذويه فإن المفقودين يستقلون سيارة لاندكروزر بيضاء تحمل لوحات كويتية وأن خط سيرهم من روضة التنهات إلى الكويت.

وعلى الفور عملت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض على نشر فرق البحث في محيط المنطقة المتوقع أن يسلكوها علماً أنها منطقة شاسعة و وعره جدا ‏ولا زالت أعمال البحث مستمر من قبل فرق الدفاع المدني على امتداد خط السير المتوقع.