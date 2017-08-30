مواجهات وتحديات نارية في انتظار “ميسي”

متابعات-فجر:

يستعد نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، لمهمة صعبة مع فريقه، ومع المنتخب الأرجنتيني، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وسيكون على أفضل لاعب في العالم 5 مرات ضغطاً كبيراً بسبب السجل الضعيف للمنتخب الأرجنتيني خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، كونه يقبع في المركز الخامس الذي لا يؤهل مباشرةً للنهائيات، بالإضافة للنتائج السيئة، وآخرها التعادل مع فنزويلا، صاحبة المركز الأخير علي ملعب المونيمونتال.

وستواجه الأرجنتين يوم 5 أكتوبر، منتخب بيرو الذي ينافس بشدة على الصعود المباشر لنهائيات كأس العالم، ثم يخرج لمواجهة منتخب الإكوادور في آخر مباريات التصفيات، والذي يبتعد عن الأرجنتين بـ 4 نقاط، ولا مجال أمام ميسي إلا تحقيق الفوز مع منتخب بلاده.

وخلال هذا الشهر سيكون جدول مباريات برشلونة مزدحماً بالعديد من المباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وسيكون ميسي أمام مهمة صعبة بسبب رحلات السفر الطويلة مع برشلونة، بالإضافة أيضا للرحلات التي سيقوم بها لأمريكا الجنوبية مع المنتخب.

وسيبدأ البرغوث شهر أكتوبر بمواجهة فريق لاس بالماس علي ملعب الكامب نو، ثم يذهب للمواجهتين المصيريتين يوم 5 و 10 أمام بيرو و الإكوادور، في الأجواء المعروفة بقلة الأوكسجين، بعدها بأربعة أيام سيتجه لملعب واندا ميتروبوليتانو الجديد لمواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، ثم يعود للكامب نو لاستقبال أولمبياكوس في دوري الأبطال ثم مالاجا في الليجا.

ويختتم اللاعب هذا الشهر المزدحم بمباراة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا يوم 24، ولم يتحدد المنافس فيها حتى الآن، ويخرج لمواجهة أتلتيك بيلباو يوم 28، والختام يوم 31 بالسفر لليونان لمواجهة أولمبياكوس بدوري الأبطال.

أما في حالة عدم تأهل الأرجنتين ضمن الأربعة المتجهين مباشرةً إلي روسيا، وظلت في المركز الخامس، سيضطر أبناء خورخي سامباولي لخوض مباراتين ذهاب وعودة في الملحق، أمام منتخب نيوزيلندا، مما سيكون مجهوداً مضاعفاً علي لاعبي الفريق بسبب المسافات الطويلة التي سيقطعونها في السفر.

كما سيواجه فريق برشلونة مشكلة في حالة وصول الأرجنتين إلى الملحق، حيث أن الاتحاد الدولي قد حدد يومي 6 و 14 نوفمبر لمباراتي الذهاب والإياب للملحق، في حين سيستضيف الفريق الكتالوني إشبيلية أحد يومي 4 أو5 من نفس الشهر، وقوانين الفيفا تنص على أنه يجب على اللاعبين الدوليين الذهاب قبل المباريات الدولية بـ 4 أيام، وهذا ما سيكون مستحيلاً مع ميسي و ماسكيرانو.

وعند وصول الأرجنتين للملحق فسيواجه ميسي نفس ضغط المباريات الذي سيواجهه خلال شهر أكتوبر، في الشهر التالي حيث سيحتاج برشلونة نجمه في مباريات مهمة كيوفنتوس في تورينو وفالنسيا.