الأمم المتحدة :قتلى مسلمي إقليم الروهينجا في ميانمار قد يتعدى الألف قتيل

متابعات-فجر:

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد قتلى مسلمي إقليم الروهينجا في ميانمار، جراء الأحداث الأخيرة، قد يتجاوز ألف قتيل.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم، مشيرة إلي أنه قد فر خلال الأسبوعين الماضيين فقط نحو 164 ألف شخص، معظمهم من المدنيين الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة، ولجأوا إلى مخيمات مكتظة أساسا، وهو ما أثار القلق من حدوث أزمة إنسانية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس أن أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من اللاجئين الروهينجا، دخلوا بنجلاديش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة في أكتوبر الماضي.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الأزمة في ميانمار، وحضت السلطات على السماح بدخول المساعدات الإنسانية لإقليم راخين، وسط تقارير عن تجدد العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة.