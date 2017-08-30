وصول 154567 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ، 567ر154 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 497ر56 حاجاً ، فيما غادرها 4233 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 4780 حاجاً ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية المصرية وعددهم 805ر26 حجاج , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 779ر149 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 257ر82 حاجاً .