نيوزيلندا تقدم مساعدات إنسانية لمواجهة الأزمة الإنسانية في إقليم أراكان في ميانمار

متابعات_فجر

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي غيري براونلي في بيان صادر عن مكتبه اليوم ، أن الحكومة النيوزيلندية ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 1.5 مليون دولار نيوزيلندي لمواجهة الأزمة الإنسانية بإقليم أراكان في ميانمار.

وأوضح براونلي أن حكومة بلاده سترسل المساعدات الإنسانية إلى مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان والعالقين على الحدود مع بنغلاديش عبر منظمة الصليب الأحمر.

وأضاف براونلي أن المساعدات الإنسانية ستتضمن مواد غذائية ومياه الشرب ومستلزمات صحية وألبسة، معرباً الوزير عن قلق حكومة نيوزيلندا من أحداث العنف والأزمات الإنسانية في إقليم أراكان.

وطالب براونلي حكومة ميانمار إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتوفير السبل الكفيلة لتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل عادل لكافة المجتمعات المتأثرة من أعمال العنف الدائرة.