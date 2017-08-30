المكسيك تعلن سفير كوريا الشمالية شخصاً غير مرغوب فيه بعد التجربة النووية لبلاده

متابعات_فجر

أعلنت المكسيك أمس ، عن طرد سفير كوريا الشمالية احتجاجاً على التجربة النووية الأخيرة لبيونغ يانغ التي اعتبرت الحكومة المكسيكية أنها تشكل “خطراً كبيراً على السلام”.

وتم إعلان السفير كيو هيونغ جيل، شخصًا غير مرغوب فيه وأعطي 72 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المكسيكية.

وقال البيان : إن قرار بيونغ يانغ إجراء تجربتها النووية السادسة والأكثر قوة كان انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي , واعتبرت الحكومة المكسيكية أن نشاط كوريا الشمالية النووي يمثل خطراً كبيراً على السلام والأمن الدوليين، كما ويمثل تهديداً متزايداً للمنطقة ولحلفاء رئيسيين للمكسيك مثل اليابان وكوريا الجنوبية , وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد إجراء تجربة ناجحة لقنبلة قالت إنها هيدروجينية، مما أثار استنكاراً شديداً في العالم.