قطر تتعاقد مع شركة أمريكية شهيرة لبناء جسور مع المجتمع اليهودي

متابعات_فجر

أكد موقع امريكي ان حكومة قطر استأجرت شركة علاقات عامة امريكية بارزة من اجل تحسين صورتها بين الجالية اليهودية الامريكية.

ووفقا لتقرير نشر هذا الأسبوع في موقع متخصص في الأخبار عن صناعة الإعلان، فإن قطر ستدفع $ 50،000 شهريا لهذا الغرض.

وأوضح موقع “O’Dwyer’s” الأمريكي أن الدوحة استأجرت مؤسسة “ستونينغتون ستراتيجيز” بقيمة 50 ألف دولار شهريا؛ لبناء جسور مع المجتمع اليهودي، بهدف تعزيز علاقتها مع اميركا.

وأضاف الموقع، المتخصص في العلاقات العامة والخارجية، إلى أن مؤسسة “ستونينغتون ستراتيجيز” يرأسها المحامي والخبير الاستراتيجي نيكولاس موزين، المتخصص في الشؤون اليهودية، مشيرا إلى أن موزين كان الدافع وراء ائتلاف يضم أكثر من 50 مجموعة، بما في ذلك حزب الشاي والمنظمات الإنجيلية واليهودية، لمعارضة الاتفاق النووي الإيراني ،مؤكدا إن موزين عمل نائباً لرئيس هيئة الأركان في مجلس الشيوخ تيد كروز في ولاية تكساس، خلال فترة رئاسته في الحزب الجمهوري، حيث اعتبر التواصل مع الجالية اليهودية ضمن مسؤولياته، كما يعتبر إيران أحد أكبر التهديدات للأمن الوطني الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن موزين سيقدم المشورة للحكومة القطرية، بشأن سبل إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، وتحسين العلاقات مع الجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم، كما سيستكشف فرص التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي مع الولايات المتحدة وإسرائيل.