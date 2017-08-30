الأرصاد:رياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة , كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية ،القصيم ،حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.