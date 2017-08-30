العراق.. إحباط محاولة تهريب أعداد كبيرة من “المواشي” لتمويل تنظيم داعش في الأنبار

متابعات – فجر :

تمكنت القوات الأمنية العراقية، أمس الخميس، من إحباط عملية تهريب لأعداد كبيرة من المواشي في محافظة الأنبار بهدف بيعها وتمويل عصابات داعش الإرهابية. وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها أمس الخميس، إحباط عملية تهريب للمواشي في الأنبار من قبل إرهابيين من داعش بهدف بيعها وتمويل العصابات الإرهابية، موضحة أن استخبارات الفرقة الثامنة وبناء على معلومات دقيقة وعملية استباقية، بحسب مصادر عراقية.وأضافت المديرية أن عدد المواشي المهربة والتي تم ضبطها بلغ نحو 1332 ماشية مختلفة الأنواع.