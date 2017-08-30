ولاية جورجيا الأمريكية تصدر أمراً باخلاء السكان بسبب إعصار “إيرما”

متابعات – فجر :

يواجه السكان المقيمين في المناطق الساحلية، في ولاية جورجيا، إخلاء إلزامياً لمنازلهم في ضوء الخطر المحتمل من إعصار إرما.

وجاء في بيان أن حاكم الولاية، ناثان ديل، وضع أيضاً ما يصل إلى 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني لجورجيا على أهبة الاستعداد، لدعم عمليات التعامل مع الإعصار والتعافي منه.

وقال ديل إن “الولاية تقوم بتعبئة كل الموارد المتاحة لضمان سلامة العامة قبيل إعصار إرما، وأدعو كل سكان جورجيا في المناطق الساحلية، التي قد تتضرر من هذه العاصفة، إلى مغادرة هذا المناطق في أسرع وقت ممكن”.

وسيسري الإخلاء الإلزامي اعتباراً من السبت القادم.