رئيس الوزراء اليمني يؤكد عزم حكومته على إعادة إعمار المناطق المحررة

متابعات – فجر :

أكد رئيس الوزراء اليمني، أمس الخميس ،حرص الحكومة الشرعية على إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيا الأنقلابية.

وحث ابن دغر خلال لقائه وكيل أول محافظة عدن أحمد سالمين، على سرعة إنجاز العمل في المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية، والعمل المشترك لتجاوز كل العراقيل والصعوبات، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف إعادة الإعمار وعودة عجلة التنمية في المحافظات المحررة بشكل عام والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص.

وأشار رئبس الوزراء اليمني أن الحكومة الشرعية شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية.