شرطة مكة المكرمة تكشف تفاصيل القبض على فتاة وإدخالها داخل سيارة الدورية في جدة

متابعات – فجر :

أوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة مكة المكرمة؛ أنه وفقاً للمقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر قيام أحد رجال الأمن بدوريات أمن محافظة جدة بمحاولة إركاب إحدى الفتيات بالعربة الرسمية، عليه توضح شرطة المنطقة أنه أثناء تحرك إحدى دوريات الأمن بحدود موقعها بشمال محافظة جدة؛ تم ملاحظة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم باستيقاف المركبات معطلة حركة السير، مع تجمهر مجموعة من الأشخاص حولها، باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها، تبين عدم ترابط أقوالها وعدم اتزان تصرفاتها؛ ولعدم وجود أحد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات.