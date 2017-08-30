متابعات – فجر

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لانطلاقة مهرجان صيف الشرقية 38 ، والذي سيقام خلال الفترة من 19/‏ 12/‏ 1438هـ وحتى 4/‏ 1/‏ 1439هـ، وذلك في منتزه الملك عبد الله في الواجهة البحرية بالدمام، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأمانة أنها جهزت موقع المهرجان بالكامل، ووفرت له كل المتطلبات والاحتياجات التي تضمن نجاحه وجذب الحضور إليه داعية أهالي وزوار المنطقة إلى زيارة المهرجان والتفاعل مع أنشطته وفعالياته والاستمتاع بما يقدمه لهم .

وقال محمد الصفيان مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان، أن مهرجان صيف الشرقية 38 سيكون خلال العام بشكل مغاير عن الأعوام الماضية، مشيرا الى أنه سيتضمن أكثر من 250 فعالية متنوعة موجه للأسرة والطفل والشباب، لافتا الى أن المهرجان سيتم إقامته بالشراكة مع هيئة الترفيه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مهرجانات المنطقة، ما سيسهم بشكل كبير في تقديم فعاليات مميزة ومتنوعة للزوار.

وقال إن مدة المهرجان 15 يوم، وسيتخللها احتفالات اليوم الوطني السعودي، حيث راعت اللجنة المنظمة للمهرجان تقديم فعاليات متنوعة لجميع شرائح المجتمع ، إذ تم إسناد مهمة تنفيذ المهرجان لأحد الوجوه الشابة والتي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، والذي يأتي من دور أمانة الشرقية في دعم الشباب السعودي في مجال الترفيه والسياحة.

وذكر أنه سيتم إقامة أكثر من 8 خيم رئيسية في المهرجان، والتي تتضمن خيمة الفعاليات الرئيسية و تتسع لأكثر من 1800 زائر، إضافة الى خيمة القرية الشعبية، إذ سيتم مشاركة 13 فرقة شعبية تؤدي الفلكلور الشعبي والألوان البحرية والأهازيج التي تعكس هوية المنطقة، فيما ستتضمن الخيمة إقامة مقهى شعبي بطراز خاص وكذلك مسرح للفنون الشعبية.

وسيتم للمرة الأولى إقامة خيمة الرعب والتي يتم تقديمها لزوار المنطقة الشرقية للمرة الأولى وستحمل مفاجآت عديدة للزائرين والسائحين، إضافة الى أنه سيتم إقامة خيمة الأسرة والطفل، والتي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالطفل على مسرح خاص سيتم إقامته خصيصا لهذه الأنشطة داخل الخيمة المعدة لذلك.

ولفت أنه سيتم أيضا للمرة الأولى إقامة معرض خاص برائدات الأعمال في المهرجان، والذي يأتي من حرص الأمانة على دعم رواد الأعمال في المنطقة من الوجوه الشابة، إذ تم تصميم خيمة خاصة بهم بطراز فريد من نوعه .

واشار الى أن الشباب سيكون لهم نصيب في المهرجان، إذ تم تخصيص خيمة خاصة بالشباب سيتم إقامة فعاليات خاصة بهم وتتناسب مع متطلباتهم، موكدا على أن الأمانة حريصة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والذي دائما ما يوصي خيرا بالشباب وبتخصيص فعاليات خاصة بهم في جميع المهرجانات والأنشطة التي تقيمها الأمانة.

وزاد بأنه تم تخصيص خيمة للمأكولات لزوار المهرجان والتي تم تصميمها بشكل مميز وجذاب، والتي ستشهد مشاركة مطاعم شهيرة تشارك للمرة الأولى في المهرجان، حيث تم تجهيزها بشكل خاص وتوفير جميع سبل الراحة للزوار .

وأضاف بأن المهرجان سيقدم عدد من المسرحيات والفعاليات المختلفة والتي ستكون مفاجئة للزوار، وخاصة في ظل الشراكة مع هيئة الترفيه في نسخة المهرجان الحالية، مشددا على أن الهيئة سيكون لها بصمتها الخاصة في تقديم فعاليات جديدة لزوار المهرجان، وخاصة أن مدة المهرجان ستتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للملكة.

واكد على أهمية الشراكة بين أمانة الشرقية وهيئة الترفيه وهو أحد أهم الأشياء الجديدة الذي سيحملها مهرجان صيف الشرقية في نسخته الجديدة، والذي حرصت الأمانة على ضخ وجوه شابة جديدة في التنفيد والإشراف على المهرجان، للخروج بأفكار وفعاليات مميزة ومغايرة عن السنوات الماضية .

ونوع بأهمية الشراكة بين الأمانة وجميع الجهات الحكومية والخاصة والجهات الداعمة للمهرجان، بهدف إبراز المهرجان بالشكل المطلوب لإبراز مكانة المنطقة الشرقية السياحية وما تمتلكه من مقومات سياحية تميزها على الخارطة السياحية للمملكة .