الهلال يبدأ تحضيراته للعين بتكريم الدوليين

متابعات – فجر

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبه مساء أمس باحتفال وطني بعد تأهل المنتخب السعودي إلى “مونديال روسيا 2018” للمرة الخامسة بمشاركة اللاعبين الدوليين بعد فراغهم ن الإجازة التي تمتعوا بها بعد مباراة اليابان الأخيرة في التصفيات الآٍسيوية إذ احتفلت بهم إدارة العلاقات العامة بنادي الهلال على ملعب النادي قبل بداية التدريبات الجماعية قبل أن يقدم رامون دياز تهنئته للاعبين في الاجتماع الودية الذي سبق التدريب وأكد أن المنتخب السعودي يستحق هذا التأهل.

وشارك في التدريب جميع اللاعبين الدوليين بما فيهم المهاجم السوري عمر خربين على الرغم من وصوله إلى الرياض صباحا بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي إيران وقطر.

من جهة أخرى باتت حظوظ الظهير الأيسر محمد البريك أمام العين ضعيفة إذ لم يمنحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات التحضيرية، في الوقت الذي لن يتمكن فيه ياسر القحطاني من خوض المباراة بشكل مؤكد بسبب عدم اكتمال جاهزيته.