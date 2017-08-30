الهلال الأحمر يودع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا والورود

متابعات – فجر

ودع رجال الهلال الأحمر الحجاج بالهدايا والورود الحمراء رمز الحب والوفاء المغادرين الى اوطانهم بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك حسبما أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عيد الله أحمد أبوزيد.

وقد عبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه البادرة التي ترمز إلى حفاوة الاستقبال وحسن التوديع لضيوف الرحمن، داعين الله -عز وجل- أن يعين القائمين على خدمة الحجاج وأن يجزيهم كل خير، معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه المبادرة وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة – حفظهم الله- وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.