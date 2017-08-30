الاعتداء على طبيب بمستشفى الولادة والأطفال بمكة

متابعات – فجر

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرم عزمها مقاضاة مواطن، بعد اعتدائه على طبيب بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، وترويع المرضى والزوار، وقالت صحة مكة في بيان، إنه في تمام الساعة 10.55 مساء يوم الاحد الموافق 12/12/1438هـ،

حضر أحد مراجعي المستشفى لوجود زوجته المنومة، واعتدى على الدكتور استشاري النساء والولادة بالضرب والشتم، وطارده بممرات المستشفى وضربه بالعقال، أثناء تادية عمله، وأضاف البيان أن المواطن روع الآمنين من المرضى النساء بالقسم، وعطل سير العمل، وكذلك سب وشتم حارس الأمن بألفاظ نابية وعنصرية، وتم اتخاذ اللازم نظاما حيال ما قام به المراجع، وتمت مخاطبة الجهات المختصة برفع دعوى قضائية ضده، ومطالبته بالحق العام والحق الخاص.