ايفرتون ينوي معاقبة روني لقيادته السيارة في حالة سكر

وكالات – فجر

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم الهولندي رونالد كومان أن النادي يعتزم معاقبة نجم مانشستر يونايتد والمنتخب سابقا واين روني بعد أن ضبطته الشرطة يقود سيارته وهو في حالة سكر مطلع الشهر الحالي.

وقال كومان في مؤتمر صحافي “لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة. كغيرها من المشاكل الانضباطية، ستتم تسوية هذه الحالة داخل النادي في الوقت المناسب”.

لكن كومان أوضح أن روني سيخوض السبت المباراة ضد توتنهام في المرحلة الرابعة من الدوري.

واتهمت الشرطة الهداف الإنجليزي (31 عاما) بتناول كمية من الكحول تتجاوز نسبتها الحد المسموح واطلقت سراحه بكفالة لكنه سيمثل أمام محكمة ستوكبورت في 18 سبتمبر.

وذكرت الشرطة انها اوقفت روني بالقرب من منزله “على متن سيارة فولكسفاغن صغيرة سوداء”.

وعاد روني في بداية الموسم الحالي إلى ناديه السابق ايفرتون بعد أن أمضى 13 موسما وأحرز ألقابا كثيرة مع مانشستر يونايتد.