متابعات – فجر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سمو أمير الكويت يساعد أميركا في الخليج والأمور «تسير على ما يرام»، وأضاف أنه سيناقش قضية قطر مع سمو الأمير.

ووصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى البيت الأبيض اليوم الخميس، وكان في استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد قام أمير الكويت حفظه الله بالتوقيع على سجل الشرف ثم قام فخامة الرئيس الأمريكي بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت .

بعدها تفضل أمير الكويت وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتوجه إلى المكتب البيضاوي حيث عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين.

هذا وقد تناولت المباحثات استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيز أطر التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات.

كما تطرقت المباحثات إلى أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الاوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها والتأكيد على ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصف ولم الشمل ودعم الجهود الدولية الساعية لمكافحة الارهاب.