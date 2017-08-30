الرابطة الخليجية تطالب حكومة قطر بضمان سلامة الحجاج القطريين بعد عودتهم

متابعات – فجر

حذّرت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، السلطات فى قطر، من اعتقال الحجاح القطريين، مطالبة بضمان سلامتهم.

وطالبت الرابطة، اليوم الخميس فى بيان لها، المجتمع الدولى باتخاد إجراءات رادعة تجاه قطر وتوفير الحماية للحجاج العائدين بعد أداء مناسكهم، مشيرة إلى ضرورة احترام الدوحة لحق أساسى، وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج للمواطنين القطريين.

وأضافت الرابطة الخليجية، أن السلطات القطرية حاولت تسيس قضية الحج، لكنها فشلت فى ذلك فشلًا ذريعًا، مؤكدة أن “ضمان سلامة أمن الحجاج القطريين بعد عودتهم من الحج هذا العام مسؤولية السلطات القطرية”، داعية الدوحة إلى عدم ترسيخ الانقسام وانتهاك الحقوق الإنسانية ودعم الإرهاب فى المنطقة.