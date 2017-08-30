الأهلي والخطوط السعودية يوقعان عقداً لثلاث سنوات

مازن الشهري – فجر – الرياض

في مبادرة جديدة تعكس دعم الخطوط السعودية للنشاط الرياضي وبحضور وسائل الإعلام يدشن النادي الأهلي السعودي الأحد المقبل حفل توقيع رعاية الخطوط الجوية لأحد أهم صروح الرياضة السعودية والمعروف بمواقفه الوطنية المشرفة النادي الأهلي، وذلك بحضور رئيس النادي الأمير فهد بن خالد، والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية.

ويتضمن برنامج الحفل الكشف عن الطقم الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بشعار الخطوط السعودية، إلى جانب عقد مؤتمر صحافي للكشف عن العقد المبرم بين الطرفين .