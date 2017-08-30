أمير الباحة يوجه بعلاج الطفل الغامدي في أحد المراكز الصحية المتخصصة

متابعات_فجر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن عبدالله الغامدي إلى أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة في علاج حالات الأطفال حديثي الولادة وتقدم جل الرعاية له لضمان استقرار حالته الصحية، وذلك في استجابة من سموه لما جرى تداوله عن حالة الطفل ومناشدة والده بنقله إلى مركز متخصص .

وأمر سموه بمتابعة حالة الطفل وضمان استقرار حالته بحول الله لحين نقله سريعاً .

وتأتي استجابة أمير الباحة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في تلمّس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والوقوف بجانبهم .

يذكر أن حالة الطفل جرى تداولها في مواقع التواصل وبعض الصحف الإلكترونية، التي ناشد من خلالها والد الطفل رجل الأمن بشرطة منطقة الباحة عبدالرحمن عبدالله الغامدي وطالب بنقل طفله لإحدى المستشفيات المتقدمة .