مستشفى الملك فهد بجدة يحصل على تصريح ممارسة الطب النووي و يدشن مشروع الصيدلية الإلكترونية

متابعات_فجر

قالت “صحة جدة” أنه وسعياً لتحقيق رؤية مستشفى الملك فهد بجدة من تقديم نموذج قيادي في تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، بدأ قسم الصيدلية بتطبيق مشروع الصيدلية الآلية بأقسام المستشفى، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية صرف الأدوية للمرضى بشكل يضمن السلامة الدوائية والكفاءة العالية.

ويسهم تطبيق الصيدلية الإلكترونية في تقليل نسبة الأخطاء الدوائية لأقصى حد، وتقليل الوقت والجهد المبذول، وتخفيف العبء على طاقم التمريض من مراجعة الصيدلية لاستلام الدواء لكل مريض، وإعطاء المريض أدويته في مواعيدها المحددة بدون أي تأخير.

كما يتميز النظام بتمكين الطبيب والصيدلي من الاطلاع على التاريخ الدوائي الكامل للمريض بالإضافة إلى توفير الدقة في عملية الوصف العلاجي.

كما يقوم النظام بتنبيه الطبيب لأي مداخلات دوائية، ويوضح الجرعات المسموح بها وازدواجية الأدوية الموصوفة، ويساهم كذلك في تمكين الطبيب من توثيق المعلومات عن حساسية المرض تجاه بعض أنواع الأدوية والأغذية.

من جهة أخرى حصل قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الملك فهد بجدة على ترخيص ممارسة من المركز الوطني للحماية من الإشعاع بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية و المتجددة في مجالي ممارسة الطب النووي، حيث تعد هذه الرخصة لمزاولة الممارسة بالمصادر المشعة، ومجال ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع.

ويعد حصول المستشفى على هذه الرخص سابقة في مستشفيات “الصحة” لتوفر اشتراطات المركز الوطني للحماية من الإشعاع وهيئة الغذاء والدواء السعودي وغيرها من الاشتراطات الأساسية التي تم توفيرها و تنفيذها للحماية من الإشعاع.