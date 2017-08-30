مستشفى النساء والولادة بالجوف يسجل أول حالة ولادة بتلقيح صناعي

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سجل مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف أول حالة ولادة بتلقيح صناعي لامرأة تعاني من عقم ثانوي لمدة 6 سنوات .

وأوضحت “صحة الجوف” أن المرأة كانت تراجع عيادة متخصصة للمساعدة على الإنجاب, يشرف عليها استشاري نساء وعقم، جرى استحداثها مؤخراً بالمستشفى, حيث تقوم العيادة بتقديم عدد من الخدمات الطبية للمساعدة على الإنجاب وهي تحليل الهرمونات , تحليل السائل المنوي , الأشعة التلفزيونية , تنشيط ومتابعة الحمل , علاج حالات النزيف واضطرابات الدورة , اضطرابات الهرمونات , تشخيص بعض حالات العقم لدى الرجال .

وبينت أنه بالرغم من أن نسبة الحمل مع العلاج بعيادة العقم وتأخر الإنجاب حوالي 20,1% فإن بعض الحالات تحتاج إلى تقنيات أكثر تقدماً ” , إذ يتم تحويلها إلى مراكز متخصصة مما يشكل عبء على المرضى، لافتةً إلى أنه جرى إدخال خدمة التلقيح الصناعي وحقن السائل المنوي داخل الرحم للحالات التي تعاني من ضعف الحركة للسائل المنوي للرجال أو حالات العقم غير المعروفة السبب لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة التي لا تتوفر بها هذه الخدمة, حيث نجحت العيادة بعمل حالات عديدة أسفرت عن حدوث حالات حمل لحالات كانت تعاني من تأخر الإنجاب لعدة سنوات طويلة .