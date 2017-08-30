إنقاذ حياة مريض بجلطة دماغية حادة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

متابعات_فجر

أفادت “صحة المدينة” أن فريقاً طبياً في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة تمكن من إنقاذ حياة مريض بعد إصابته بجلطة دماغية حاده Malignant MCA stroke ، بعد إعطاءه جرعة المذيب الخاص بالجلطات الدماغية ، الذي وفره المستشفى مؤخراً لمواجهة مثل هذه الحالات.

وحضر المريض إلى طوارئ المستشفى بواسطة عائلته وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة أتضح أن المريض يعاني من جلطة حادة في الدماغ وشلل نصفي شديد وقلة في مستوى الوعي قد تؤثر على حياته، حيث تدخل استشاري المُخ والأعصاب بالمستشفى على الفور وزود المريض بجرعة المذيب الخاص بالجلطات الدماغية.

وأكدت صحة المدينة تحسنت حالة المريض بشكل كبير وزالت عنه أعراض الجلطة بشكل كامل وملاحظ خلال نصف ساعة فقط.

يذكر أن مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة هو المستشفى الوحيد في المنطقة الذي يوفر إمكانية إعطاء مذيب للجلطات الدماغية وفق آلية عمل واضحة ومنظمة ، ويُعطى مذيب الجلطات الدماغية فقط خلال 4 ساعات و نصف من بداية أعراض الجلطة.