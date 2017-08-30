مصرع ثمانية أشخاص في إعصار “إرما” بجزيرة سان مارتان

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قضى ثمانية أشخاص في إعصار “إرما ” الذي ضرب الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية بالبحر الكاريبي وسبب دمارًا في باربودا اليوم ، فيما يتجه الإعصار وهو واحد من أقوى عواصف المحيط الأطلسي صوب ولاية فلوريدا الأمريكية .

وأظهرت لقطات تلفزيونية لجزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية مرفأ مدمرًا تكومت فيه القوارب فوق بعضها البعض ، فيما غمرت السيول الشوارع والمنازل. وانقطعت الكهرباء في الجزيرة وكذلك جزيرة سان بارتيليمي ومناطق من بويرتوريكو الأمريكية .

وأوضح رئيس مجلس محلي في سان مارتان دانييل جيبز أن 95 في المئة من الجزيرة دمر, وأن نحو نصف سكان باربودا البالغ عددهم 1800 تشردوا ، بينما تعرضت تسعة من كل عشرة مبان لأضرار ودمر الكثير منها .

وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع , قائلًا “لم يتح لنا الوقت بعد لاستكشاف كل الشواطئ كما أن هناك 23 مصابًا أيضًا” .