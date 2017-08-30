اليمن تأمل في إستئناف الإستثمارات الصينية في البلاد

متابعات_فجر

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، السفير الصيني لدى بلاده تيان تشي .

وبحث اللقاء ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية إمكانية إسهام الشركات الصينية في عملية إعادة البناء والإعمار وتفعيل اتفاقيات التعاون والاستفادة من القروض الموقعة بين الجانبين في مجالات مختلفة .

وأشاد الرئيس اليمني بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات ونتائجها الايجابية المثمرة على صعيد التنمية والتعاون المتبادل لخدمة البلدين، متطلعًا إلى استئناف عودة الاستثمارات الصينية وتفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات النفط والغاز والاتصالات وغيرها .

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