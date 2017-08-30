STC تمنح عملاءها مكالمات مفتوحة داخل وخارج الشبكة مجاناً لمدة يومين بمناسبة تأهل المنتخب السعودي

واس_فجر

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري، منح عملاء الشركة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية داخل وخارج الشبكة بلا حدود مجاناً ولمدة يومين، وذلك بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

وأوضح أن العرض للعملاء الأفراد لإجراء المكالمات بلا حدود داخل وخارج الشبكة يبدأ من الساعة 12 من بعد منتصف ليلة الخميس 07 سبتمبر 2017، حتى الساعة 11:59:00 قبل منتصف الليل يوم السبت 09 سبتمبر 2017 .

وأكد أن إطلاق الاتصالات السعودية هذه المبادرة يأتي لفتح المجال لمزيد من حركة التواصل بين العملاء في مختلف مناطق المملكة احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، وتثميناً للشراكة الاستراتيجية المميزة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وانطلاقاً من واجبها الوطني وحرصها على مواكبة اهتمامات الشباب بالرياضة .

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