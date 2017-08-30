عاجل فجر
STC تمنح عملاءها مكالمات مفتوحة داخل وخارج الشبكة مجاناً لمدة يومين بمناسبة تأهل المنتخب السعودي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها