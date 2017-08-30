وزير الإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان يزور مجمع الكسوة

متابعات_فجر

أعرب معالي وزير الإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور أبوبكر عثمان إبراهيم الخليفة عن تقديره للجهود المبذولة من حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين بوصفه عمل جليل آخذ بسبل التطوير والتحديث، ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد – حفظهما الله – على حرصهما الدائم لراحة ضيوف الرحمن.

وثمن خلال زيارته لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكبعة المشرفة جهود المملكة في رعاية الحرمين الشريفين .

وتجول معاليه والوفد المرافق له على أقسام المجمع واستمع إلى شرح من مدير المجمع الدكتور محمد بن عبدالله باجودة عن الجهود التي تبذلها رئاسة شؤون الحرمين في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وفق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – وعما يحتويه المجمع ومراحل تصنيع الكسوة ومخرجاته الأخرى من الأعلام الرسمية والشعارات الحكومية.