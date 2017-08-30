أمين الشرقية يتفقد حي المسورة ويعلن تنفيذ ٢٧ مشروعًا بالقطيف بـ٢٤٧ مليون ريال

متابعات – فجر

أعلن أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن تنفيذ ٢٧ مشروعاً تنموياً في القطيف بأكثر من ٢٤٧ مليون ريال، جاء ذلك خلال تفقده حي المسورة ببلدة العوامية.

وكشفت أمانة الشرقية عن الانتهاء بالكامل من جميع أعمال الهدم والإزالة والنظافة في حي المسورة، وذلك تمهيداً للبدء في مشروع تطوير حي المسورة والذي من المقترح أن يتم الانتهاء منه في غضون سنتين.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن أمانة الشرقية أنهت جميع أعمال الهدم والإزالة والنظافة في حي المسورة، وأنه تمت إزالة جميع المنازل في الحي والتي يبلغ عددها ٤٨٨ منزلاً، تمهيداً للبدء بالمشروع التنموي والذي من المقترح أن تكون مدة تنفيذه الزمنية سنتين، إذ يتم حالياً التمهيد للبدء في تنفيذ المشروع، والذي سيعمل على تحويل حي المسورة إلى حي معاصر يواكب النمو العمراني في المنطقة، موضحاً أن المساحة الإجمالية للمشروع التطويري المزمع تنفيذه ١٢٤ ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة حي المسورة ١٨٨ ألف متر مربع، مضيفاً أنه تم تخصيص مساحات عديدة لإقامة شوارع وطرقات ومسطحات خضراء.

وقال إنه تمت إعادة جميع الخدمات البلدية في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، إذ تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة وتركيب أعمدة الإنارة والكهرباء وكافة الخدمات البلدية في جميع أحياء بلدة العوامية مع تكثيف الخدمات والتنسيق مع باقي الجهات الخدمية مشيراً إلى أن أمانة المنطقة الشرقية قامت مؤخراً بإعادة تهيئة بلدية العوامية من خلال دعمها بجميع الطواقم الفنية والبشرية اللازمة لعملها في بلدة العوامية، وذلك بإشراف مباشر من بلدية محافظة القطيف التي تتابع العمل في بلدة العوامية بشكل مستمر وبتوجيهات ومتابعة يومية من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والذي وجه في وقت سابق بتسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لبلدية العوامية لتسهيل مهام عملها لخدمة جميع المستفيدين.

ولفت إلى المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً في بلدة العوامية وكذلك مشروع تطوير حي المسورة، وذلك بغرض أن ينعم جميع أهالي بلدة العوامية بحياة كريمة تتوافر فيها جميع الخدمات البلدية.

وأضاف: إن أمانة المنطقة الشرقية قامت خلال الفترة الماضية برفع وتيرة العمل في هدم المباني في حي المسورة، من خلال زيادة الآليات والمعدات، إذ تم تخصيص أكثر من ٢٥٠ إليه ومعدة لأعمال الهدم والإزالة مشدداً على أن مشروع حي المسورة يأتي من ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة حالياً في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية المحافظة، وتتضمّن أعمال الهدم والإزالة المنازل القديمة كافة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها متراً ونصف المتر؛ ما تتسبّب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قِدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها إلى وسائل السلامة كافة.

وزاد أنه تم حالياً الانتهاء بالكامل من المرحلة الأولى في مشروع تطوير حي المسورة من خلال الانتهاء من كافة أعمال الهدم والإزالة بالحي، وأنه سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن قيمة حجم التعويضات لجميع المنازل بالحي تقارب الـ ٨٠٠ مليون ريال.

يذكر أن مشروع حي المسورة يتضمن، إنشاء سوق النفع العام، ومحال تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضاً إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى ٦١٠ مواقف.