طوكيو وسول تتفقان لفرض عقوبات أكثر على بيونج يانج

واس – فجر

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن اليوم ,على التنسيق بينهما بشكل وثيق من أجل فرض عقوبات جديدة أشد صرامة على كوريا الشمالية، وذلك خلال محادثات جمعتهما في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في أقصى شرق روسيا.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن يون يونج تشان، المتحدث باسم مون، قوله إن آبي ومون قالا إنهما سيعملان معًا في الدفع من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتضمن “أقوى العقوبات حتى الآن. مثل قطع إمدادات النفط”. كما نقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن آبي قوله “إن الأعمال الاستفزازية المتكررة من جانب كوريا الشمالية تشكل تهديدًا غير مسبوق وخطير وكبير”.

واتفق آبي ومون، اللذان اجتمعا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، على مطالبة الصين وروسيا بدعم العقوبات.