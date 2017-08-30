استعدادات أممية للمساعدة في مواجهة الإعصار إرما

متابعات_فجر

أوفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فريقاً إلى باربادوس للعمل مع الوكالة الكاريبية لإدارة الكوارث والطوارئ، فيما يتحرك الإعصار إرما باتجاه منطقة البحر الكاريبي.

وطبقًا للمركز الإخباري للأمم المتحدة فإن فرقاً إضافية من المكتب تقف على أهبة الاستعداد للسفر إلى المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد السكان المعرضين لخطر الإعصار قد يصل إلى 37 مليون شخص , وفعـّل مكتب الأمم المتحدة في المنطقة “بروتوكولات الطوارئ” ويعمل مع المسؤولين الحكوميين في الدول التي من المتوقع أن يضربها الإعصار.

وفي هاييتي يدعم فريق الأمم المتحدة السلطات الوطنية، حيث قام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإيفاد موظفين إلى المناطق الشمالية التي يتوقع أن تتضرر من الإعصار.

كما نشرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هاييتي وحدتين وبعض القدرات الهندسية في جوناييف لتكون مستعدة لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

ويقف أعضاء البعثة من القوات العسكرية والشرطة على أهبة الاستعداد للانتشار لدعم الشرطة الوطنية الهايتية.