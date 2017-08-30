حرائق تجتاح الغرب الأمريكي وإجلاء المئات

متابعات_فجر

قال مسؤولون إن حريق غابات في ولاية أوريجون يتحرك صوب منازل أجلي سكانها قرب مدينة بورتلاند بعد أن الحق أضرارا بمعالم رئيسية في وادي نهر كولومبيا.

وقال مسؤولون أيضاً، إنه في حين إندلعت عشرات الحرائق عبر الغرب الأمريكي، تداخل حريق أطلق عليه إسم (إيجل كريك فاير) قرب بورتلاند مع حريق آخر سمي (ذي إنديان كريك فاير) , حيث أتى الحريقان على 30930 فدانا.

وتوقع المركز الوطني لمكافحة الحرائق، استمرار الحرائق الكثيفة خلال شهر سبتمبر الجاري في أغلب مناطق الغرب الأمريكي وخلال شهر أكتوبر في أجزاء من جبال روكي الشمالية وولاية كاليفورنيا.

وأشار المركز إلى الأجواء الحارة والجافة كسبب رئيسي للحرائق , وأجبر الحريق (إيجل كريك فاير) المشتعل في وادي نهر كولومبيا، المئات على ترك منازلهم في تجمعات سكنية إلى الشرق من بورتلاند منها وارينديل ودودسون ولاتوريل , فيما تساقط رماد الحريق على مدينة بورتلاند نفسها, ويشتعل 81 حريقاً على مساحة تزيد على 1.4 مليون فدان في الجزء الغربي من الولايات المتحدة اليوم بعد يوم من تصريحات مسؤولين اتحاديين بأن 200 من أفراد الجيش سيشاركون من التصدي للحرائق.