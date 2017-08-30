مقتل طيار إثر تحطم طائرة بمطار ويلز في المملكة المتحدة

متابعات_فجر

لقي طيار حتفه بعد تحطم طائرة خفيفة واشتعال النيران فيها على المدرج بمطار كايرنارفون في شمال ويلز بالمملكة المتحدة.

وجرى استدعاء الشرطة إلى المطار بعد تحطم الطائرة، وتم إعلان وفاة الطيار في مكان الحادث وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب تحطم الطائرة.

وقال كبير مفتشي الشرطة شارون ماكيرن، اليوم الخميس، إنه “تم إقامة طوق أمني حول الموقع، ونناشد الجمهور الابتعاد عن المنطقة”.

من جهته، أفاد شاهد عيان، أنه رأى ما يشبه تحطم طائرة ذات محركين لدى هبوطها، مضيفًا “أول ما لاحظته هو أن الطائرة لم يكن بها معدات الهبوط، وأنه لم ير عجلاتها تنزل”.

ويقوم مطار كايرنارفون بتسيير رحلات تدريبية، وهو أيضًا مكان للإسعاف الجوي في ويلز ولمروحيات خفر السواحل الملكي.