وصول98070 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ، 070ر98 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس بلغ 350ر72 حاجاً ، فيما غادرها 506 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى اليوم 547 حاجاً ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية المصرية وعددهم 032ر24 حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 518ر97 حاجاً , مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 145ر40 حاجاً .

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