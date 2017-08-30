رئيسة وزراء بولندا تتهم ماكرون بالسعي لادخال “الحمائية” إلى الاتحاد الأوروبي

متابعات_فجر

اتهمت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو، اليوم ، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتقويض دعائم الاتحاد الأوروبي وبمحاولة إدخال “الحمائية” وسط خلافهما حول مقترحه بإصلاح قانون أوروبي متعلق بإعارة العمالة.

وقالت شيدلو لقناة “تي في بي انفو” الإخبارية نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، يقلقني حقًا أن الرئيس الفرنسي حالياً يقوض دعائم الاتحاد الأوروبي محاولاً إدخال “الحمائية” والمس بالسوق الحرة وحركة الناس والخدمات.

وأضافت، هذه إشارات مقلقة اعتقد أن الآن هو الوقت الذي يجب فيه على الأقل على بعض قادة الاتحاد الأوروبي الإجابة على السؤال فيما إذا كانت الوحدة مهمة لهم، أم أن بعض هؤلاء القادة يريدون تقسيم الاتحاد الأوروبي”.

وكان ماكرون قد جعل من إصلاح ما يسمى بقانون العمل في إطار الإعارة أحد وعوده الانتخابية الرئيسية، وهو يستعد للدفع بهذا الاتجاه خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بين 19 و 20 أكتوبر المقبل.