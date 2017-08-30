مخاطر وصفات الرجيم على الصحة

متابعات – فجر :

في بعض الأحيان، تختار النساء تجربة وصفة رجيم إتبعتها إحدى الصديقات أو المقربات، ولكنهن لا يدركن ما يمكن أن يترتب على هذا الأمر من إنعكاسات سلبية ومضرة بصحتهن. لذا موقع الإماراتية للأخبار، يعرفك في هذا المقال على بعض انواع وصفات الرجيم الخطيرة صحياً، كي تتمكني من تفاديها والتنبه إلى ما تتبعينه. ما هي الحميات الغذائية الخطرة على الصحة؟ – من أهم الحميات التي تعرّض صحتك للخطر، هي تلك التي تقوم على تناول نوع واحد من الطعام طيلة اليوم، سواء اكان خضاراً أم فاكهة. فهذا الأمر يضر كثيراً في نظامك الصحي الذي يجب أن توفري له العديد من العناصر الغذائية كالبروتين والفيتامينات والمعادن، وقد لا تتوافر هذه كلها في نوع واحد من الطعام. – كما أن أحد أبرز أنواع الحميات الخطرة على صحتك هي تلك التي تعتمد على وجبة واحدة طيلة اليوم، إذ إنها يمكن أن تؤدي إلى الضرر بوظائف الجسم كافة التي تحتاج إلى الطاقة باستمرار لاداء مهامها. فاحذري من هذه الوصفة التي قد تسبب لك التعب وعدم القدرة على التركيز بالإضافة إلى آلام الرأس القوية. – ونلفت إلى أن الحميات الغذائية التي تعتمد على إلغاء الفطور أو العشاء هي أيضاً من الحميات الخطرة على صحتك، إذ تترك آثاراً كبيراً على نظامك الغذائي الصحي. فجسمك بحاجة إلى هذه الوجبات الثلاثة ليتمكّن من العمل بشكل متوازن وسليم. – أيضاً الحميات التي تعتمد على إلغاء بعض المكوّنات الأساسية للجسم، كالسكر والدهون الصحية وغيرها. فهذه الحميات تعيق وصول الغذاء الكامل للجسم، لذا من المهم أن تحذريها وتتفاديها لأنها تسبب الخلل الكبير في الوظائف الجسمية وتمنع حسن سير الدورة الدموية.