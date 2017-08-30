وأوضحت المصادر أن مجموعة مسلحة أطلقت النار على نقطة أمنية عند الطريق الدائري في مدينة العريش، فيما ردت قوات الأمن على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عدد من أفراد الشرطة تم نقلهم للمستشفى العسكري.

وتسعى القوات المصرية إلى القضاء على الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي يتبع “داعش” ويطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، كثفت الجماعات المسلحة في مصر أنشطتها، وشنت هجمات قتل خلالها المئات من قوات الأمن والمدنيين، سواء في سيناء أو في باقي أنحاء مصر.