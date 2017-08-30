مقتل 9 مسلحين جراء انفجار سيارة بمدينة إدلب السورية

متابعات – فجر :

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم من عناصر هيئة “تحرير الشام” (تحالف فرع القاعدة السابق في سوريا) نتيجة انفجار سيارة في مدينة إدلب بشمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن الانفجار وقع بالقرب من خزان وقود، وهو ما تسبب في نشوب حريق في المنطقة بالقرب من الاستاد الوطني الواقع في شمال غرب إدلب. وكانت طائرات حربية مجهولة تحلق فوق المنطقة وقت الانفجار، ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كان الانفجار ناجماً عن استهداف الطائرة للسيارة، أم أنه نتيجة انفجار داخل السيارة. ومن ناحية أخرى، اغتال مسلحون مجهولون قيادياً أمنياً محلياً في هيئة “تحرير الشام” على الطريق الواصل بين حرزة ودير حسان بريف إدلب الشمالي.وتحولت هذه المنطقة، الخارجة عن سيطرة السلطات الحكومية السورية، في منتصف يوليو (تموز) إلى مسرح لاشتباكات مسلحة بين هيئة “تحرير الشام” وحركة “أحرار الشام”، أكبر جماعتين مسلحتين في إدلب. ويشار إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن وصلت أعمال العنف بينهما إلى الحدود السورية التركية.