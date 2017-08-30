شرطة منطقة عسير تكشف تفاصيل اشتعال النيران في كاميرات “ساهر”

أوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة عسير ،أمس الأربعاء، الرائد “زيد محمد الدباش”؛ أنه ورود بلاغ لغرفة العمليات عن تعرض جهاز ضبط السرعة (ساهر )بحي الضباب بمدينه ابها للحريق وتم ومباشره البلاغ ومن خلال اجراءت البحث تم ملاحظة أشخاص يقومون بالشروع باحراق كاميرا ساهر بمدينة سلطان فتم بفضل الله ضبطهما بعد أن تمكنا من كسر شاشة الكامير وسكب مادة البنزين محاولين احراق الكاميرا وقد إعترفا بفعلهما وهما شابان في العقد الثاني من عمرهما كما اعترفا بقيامهما بإحراق كاميرا ساهر بحي الضباب بنفس الأسلوب وتم استكمال اجراءت الاستدلال لإحالتهما للنيابة العامة.