مسؤولون: نجاح الحج أسعد المنصفين.. وأوجع المغرضين

متابعات – فجر

رفع عدد من المسؤولين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على النجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام 1438، بالإشراف المباشر والتوجيهات الدائمة منهما، ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مؤكدين أن نجاح الحج أسعد المنصفين وأوجع قلوب الحاقدين المغرضين.

وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش: إن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن بعده أبناؤه الملوك البررة وحتى العهد الزاهر الذي نعيشه اليوم على خدمة الحرمين الشريفين والحجاج، وهذا شرف تتسابق إليه جميع مؤسسات المجتمع المدنية والرسمية، وتكللت هذه الجهود العظيمة في الموسم الحالي بنجاح باهر وتميز وجودة لا نظير لها.

وأوضح أن استضافة خادم الحرمين الشريفين للآلاف من المسلمين من مختلف الدول الإسلامية على نفقته الخاصة أدخلت الفرح على قلوب ذوي الشهداء والمحتاجين، في تأكيد جلي على العناية والاهتمام والتفاني الذي توليه القيادة لخدمة الإسلام والمسلمين، لافتاً إلى أن نجاح موسم حج هذا العام يؤكد للعالم أجمع أن هذه البلاد تستطيع باقتدار وكفاءة تنظيم موسم الحج وحماية ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم بجودة استحقت ثناء كل منصف وأوجعت قلب كل حاقد مغرض.

وأشاد أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالتكاتف الذي شهده الموسم من جميع القطاعات الحكومية والخدمية والعسكرية، لخدمة ضيوف الرحمن طيلة أيام موسم الحج، لافتاً إلى أن الأمانة حظيت بشرف المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته، أكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أن الجهود الجبارة والإمكانات المادية والبشرية الهائلة التي سُخرت لخدمة الحجيج سهّلت عليهم أداء مناسكهم بيسر وسكينة.

وأكد محافظ محافظة الحرجة بمنطقة عسير محمد عبدالله الشهراني أن توجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمير مكة ووزير الداخلية حققت نجاحاً استثنائياً لموسم الحج هذا العام.

وثمّن محافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان جهود القيادة في تسخير جميع الإمكانات لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان، مؤكدًا أن ما يقوم به أبناء البلاد في خدمة ضيوف الرحمن لهو شرف كبير لكل مواطن على هذه الأرض المباركة.