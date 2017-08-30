الملحق يحرم الهلال من جهود “خربيين” أمام الرائد

متابعات – فجر

بات من المقرر عدم مقدرة المهاجم السوري عمر خربيين من المشاركة مطلع شهر أكتوبر المقبل حينما يحل الهلال ضيفا على الرائد في الجولة السادسة من “دوري جميل”، لخوضه لقائي المحلق المؤهل إلى مونديال كأس العالم حينما تواجه سورية استراليا في الخامس والعاشر من شهر أكتوبر المقبل أي قبل يومين فقط من مواجهة الرائد.

ويعتبر موعد مباريات الملحق ضمن أيام “الفيفا” التي تكون فيها الأولوية للمنتخب لضم اللاعب على حساب الأندية وهو ما يجعل الهلاليين يحضرون لغياب مهاجمهم الأول قبل شهر من حدوثه.

من جهة أخرى علمت “الرياض” أن الإصابة التي تعرض لها قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي في مباراة اليابان لن تعيقه من المشاركة أمام العين الاماراتي في دوري أبطال آسيا، وسيخضع لفحص بعد تعرضه لكدمة في الأنف للتأكد أكثر من سلامته مساء غد بعد عودة اللاعبين الدوليين من الإجازة.

من جهة ثانية شهدت تدريبات الهلال مساء أمس شهد عودة لاعب الوسط الاوروغوياني نيكولاس ميليسي إلى التدريبات الجماعية بعد أن انهى كامل برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسيكون حاضرا في قائمة رامون دياز أمام العين