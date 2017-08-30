طيران الأمن يتابع تدفق الحجيج إلى المدينة

متابعات – فجر

شرعت القيادة العامة لطيران الأمن تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة مشاركتها في مهمة حج هذا العام في منطقة المدينة المنورة التي تشمل تحريك طائرات مساندة إلى طيبة مع تحرك الحجاج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعودتهم إليها.

وبين القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد الحربي أن المرحلة الثالثة بدأت فعلياً في المنطقة حيث تم تحريك طائرات مساندة إليها تستبق تحرك الحجيج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليها.

مشيرا إلى أن الطائرات تواصل مهام المتابعة اليومية بطلعات مستمرة والقيام بمهام المسح الجوي لطريق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة السريع ومداخل المنطقة من جميع الجهات والطرق المؤدية إليها ومراقبة حركة الحجاج والزوار ورصد وتحليل جميع الظواهر الأمنية والمرورية والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في منطقة المدينة المنورة.

وأبان أن خطة مشاركة القيادة العامة لطيران الأمن في موسم حج هذا العام تنفذ بدقة وفق الخطط المرسومة ، مثمنًا التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية المشاركة والجهات ذات العلاقة.

كما قدم شكره لجميع منسوبي القيادة العامة لطيران الأمن لما بذلوه من جهود وأدوار بارزة والأداء الاحترافي للطيارين، مؤكدًا أن موسم حج هذا العام من أنجح المواسم، متوقعًا أن يصل عدد ساعات الطيران في نهاية المهمة إلى أكثر من 500 ساعة طيران.