أمر_ملكي بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

واس – فجر

صدر أمر ملكي اليوم فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 335

التاريخ : 15 / 12 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) بتاريخ 4 / 4 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 180 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.

ثانياً : يُعين معالي الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود