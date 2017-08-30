منتخب الصالات يواصل تدريباته والمدرب يستدعي سعيد السلولي لمعسكر الباحة

متابعات – فجر

واصل منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية على صالة مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة خلال معسكره الذي يمثل المرحلة الأولى من البرنامج الاستعدادي للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل.

وأجرى منتخبنا الوطني تدريباته اليوم الأربعاء تحت إشراف المدير الفني البلجيكي ايفينس هيرمانس على فترتين صباحية ومسائية، حيث خضع اللاعبون لتدريبات لياقية وبدنية مكثفة خلال الفترة الصباحية برفقة مدرب اللياقة عبدالله المهيدب.

وفي الفترة المسائية عمد المدرب إلى تطبيق عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة، تركزت نحو المرمى، فيما اختتمت الحصة بمناورة أجريت على كامل الصالة.

إلى ذلك، قرر المدير الفني للمنتخب استدعاء اللاعب سعيد السلولي للانضمام إلى المعسكر الحالي.